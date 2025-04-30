طالب طب بيطري ينهي حياته قفزا بمياه ترعة بأولاد صقر في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

في واقعة مؤلمة، تخلص طالب في كلية الطب البيطري، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من حياته بعد أن قفز في مياه ترعة بحر الحلوات أمام قرية الفرايحة.

الواقعة تركت حزنا بين الأهالي خاصة أن الشاب كان متفوقا دراسيا ومن أسرة طيبة ويتسم بدماثة الخلق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى العثور على جثة شاب طالب بكلية الطب البيطري من مركز أولاد صقر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الشاب غرقا في مياه ترعة بأولاد صقر. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتداول رواد فيس بوك رسالة ووصية الشاب الذي تركها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يطلب فيها من الجميع مسامحته، حيث عبر عن معاناته من ضغوط نفسية كبيرة لم يكن يشاركها مع أحد.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية صعبة في الفترة الأخيرة، مما دفعه إلى التخلص من حياته.

تفاعل العديد من أصدقائه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم وحزنهم، مطالبين الجميع بالتواصل مع الأفراد الذين يعانون في صمت والاهتمام بالصحة النفسية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.