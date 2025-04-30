فنان بالفطرة يجوب شوارع الشرقية: ياسر أبو الوفا يرسم البورتريهات ليعول أسرته رغم مرضه بالقلب

الشرقية - ياسمين عزت:

من داخل إحدى قرى محافظة الشرقية، يخرج يوميًا ياسر أبو الوفا، صاحب الـ41 عامًا، حاملًا أدواته البسيطة التى يكمل بها موهبته في الرسم، ليجوب الشوارع والميادين باحثًا عن رزقه، بعد أن أعجزه المرض عن العمل في أي مهنة أخرى.

ياسر لم يتعلم الفن في معاهد أو جامعات، بل هي موهبة وهبها الله إياها، فبدأ منذ صغره برسم البورتريهات والمناظر الطبيعية مستخدمًا الفحم والزيت والباستيل والرصاص، وسعى جاهدًا لتطوير مهاراته من خلال التدريب الذاتي والممارسة المستمرة.

ورغم ظروفه الصحية الصعبة، حيث يعاني من مرض في القلب يمنعه من أداء الأعمال المجهدة، إلا أنه لم يستسلم، بل لجأ إلى فنه ليكون مصدر رزقه الوحيد. يقضي ساعات طويلة في الشوارع يرسم وجوه المارة مقابل 150 جنيهًا للبورتريه، ليعول أسرته المكونة من زوجته وطفليه.

وقد شارك الفنان الريفي في عدد من المسابقات الفنية وفاز ببعضها، إلا أن ذلك لم يغير من واقعه المعيشي كثيرًا، حيث لا يزال يكافح لتوفير احتياجات أسرته في ظل محدودية دخله واعتماده الكامل على الرسم.