"أنا سبايدر مان .. أنا حبسته".. أول رد فعل من طفل البحيرة بعد علمه بسجن المعتدي عليه

البحيرة - أحمد نصرة:

قال والد طفل البحيرة إن ابنه تلقى خبر الحكم بسجن المعتدي عليه بفرحة عارمة، وأخذ يصيح قائلًا: " أنا حبسته أنا حبسته .. أنا سبايدر مان أنا حبسته".

وأوضح والد الطفل إنه حرص على أن يغادر ابنه المحكمة فور انتهاء جلسة المحكمة دون انتظار سماع الحكم حتى يجنبه التعرض للضغوط النفسية، ولكنه أخبره بالحكم فور صدوره.

ووجه والد الطفل الشكر للقضاء ولفريق الدفاع وللمحامين المتطوعين وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، الذي أوفد فريقًا من مكتبه لحضور الجلسة، كما أشاد بالتزام الصحفيين والإعلاميين بآداب المهنة وحرصهم على تفادي تصوير ابنه أو أي من أفراد أسرته.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

كانت حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدت بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل، في الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وحضر الطفل الجلسة بصحبة أسرته مرتديًا قناع سبايدر مان، ومعهم العشرات من الأهالي، رافعين صور ولافتات تُطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع".. "الإعدام.. الإعدام".

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.