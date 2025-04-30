إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب العاصفة الترابية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأربعاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية وتدهور كبير في الأحوال الجوية.

وبلغت سرعة الرياح الجنوبية ما بين 20 إلى 25 عقدة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

وتقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية، وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع موانئ البحر الأحمر، ومتابعة الوضع بشكل مستمر من قبل غرف العمليات في كافة الموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسية بالهيئة، وتعمل الغرف على تبليغ رئيس الهيئة أولًا بأول حول أي مستجدات، كما يجري التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتتبع حالة الطقس وتقديم التوقعات اللازمة.

ووجه اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ قد يحدث في الساعات المقبلة.

وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية سلامة الملاحة البحرية في جميع الموانئ التابعة لها.