غيوم وأتربة.. العاصفة الترابية تصل سوهاج والسماء تتحول للون الأصفر- فيديو وصو

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وصل تأثير المنخفض الخماسيني المصحوب بالعاصفة المثيرة للرمال والأتربة محافظة سوهاج، إذ تحول لون السماء للون الأصفر، وشهدت شوارع مدن ومراكز المحافظة تواجد قليل من المواطنين والمركبات المختلفة.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان "غيوم وأتربة.. تأثيرات العاصفة الترابية تصل محافظة سوهاج"

ووجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، وذلك بداية من، الأربعاء 30 أبريل.

وأكد محافظ سوهاج أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

كما وجه "سراج " قيادات المحافظة وجميع الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لإتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق السريعة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع.