‬بالصور- مصرع عاملين في انهيار جمالون مصنع تحت الإنشاء بمدينة السادات

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى عاملان مصرعهما جراء سقوط "جمالون" داخل مصنع تحت الإنشاء بمنطقة المطورين في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع عاملين اثنين بأحد المصانع -تحت الإنشاء- بمنطقة المطورين، إثر سقوط جمالون على رؤوسهم حال عملهم.



ونقلت الجثامين إلى مستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.