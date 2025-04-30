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قطع المياه عن منطقة الوليدية وضعفها في 3 قرى بأسيوط

03:27 م الأربعاء 30 أبريل 2025

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء أعمال صيانة لمنظومة الطرق المائي بمحطة مياه الوليدية المرشحة، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا غدًا الخميس ولمدة 4 ساعات حتى الساعة الخامسة فجراً. بناءً على ذلك، سيتم قطع المياه خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال التطهير.

وقال المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل. وأوضح أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الوليدية وضعفها في قرى منقباد ونجع سبع وبني حسين بمركز أسيوط بحري، نظراً لتوقف محطة الوليدية المرشحة عن العمل خلال تلك المدة، مع توفير بدائل ارتوازية في قرى مركز أسيوط بحري.

وناشدت شركة مياه أسيوط المواطنين في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه لحين عودتها. كما تؤكد الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، والواتس آب على الرقم 01206179891، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لتلبية الاحتياجات بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.
بيان-شركة-المياه-

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شركة مياه الشرب منطقة الوليدية أسيوط
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