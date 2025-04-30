شركات ومصانع السخنة تصرف العمال قبل ميعادهم بسبب العاصفة الترابية

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت إدارات بعض الشركات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة، السماح للعمال والموظفين بالمغادرة قبل مواعيد العمل الرسمية بساعتين، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها المنطقة.

وقال مصدر مسؤول بإحدى الشركات لمصراوي، إن الإدارة أصدرت ذلك القرار خوفا من زيادة سوء حالة الطقس وزيادة نشاط الرياح مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على طريق "السخنة- السويس"، كما وجهت إدارة الحركة سائقي السيارات بالسير بسرعات منخفضة على الطريق لا تزيد عن 60 كيلو متر مع مراعاة المسافات الآمنة بين المركبات على الطريق.

وتعرضت منطقة السخنة جنوب السويس لعاصفة ترابية ظهر اليوم الأربعاء، وأثرت الرمال المثارة على مستوى الرؤية الافقية والتي انحصرت في مسافة 1000 متر، بينما كان تأثير العاصفة أقل على مدينة السويس.

وبالرغم من نشاط الرياح وسرعتها التي بلغت 22 عقدة بحرية، واضطراب المسطح المائي لخليج السويس، إلا أن حركة الملاحة انتظمت في مواني بورتوفيق والأدبية والسخنة، وانتظم معدل خروج ودخول السفن من مناطق الانتظار بالغاطس إلى أرصفة الموانئ، مع رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، تحسبا لأي نشاط مفاجئ يؤثر على حركة العائمات البحرية الكبيرة.