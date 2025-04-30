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بالصورـ محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

03:03 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (4)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (10)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (11)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (12)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (13)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (7)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (14)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (15)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يتابع تطورات العاصفة الترابية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (16)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تطورات حالة الطقس في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك عبر تقنية البث المباشر.

تأتي هذه المتابعة في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات، وسط تحذيرات من عاصفة ترابية تضرب البلاد.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور يحيى أبو رحمة، مدير إدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على الأوضاع الجوية من رؤساء المراكز والمدن عبر شاشة مركز السيطرة، مشددًا على ضرورة المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين على مدار الساعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن جميع الجهات المعنية من شركات المرافق والخدمات، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية، متواجدة منذ الصباح الباكر داخل مركز السيطرة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأوضح أن هذا يتم من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المتوقع خلال الساعات القادمة.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي طارئ من خلال الخطوط الساخنة المعلنة على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على رقم (114) أو أرقام (2135858/088)، (2135727/088)، (2135670/088)، بالإضافة إلى رقم الواتس آب وتليجرام (01066628906)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" لتلقي شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة.

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محافظ أسيوط العاصفة الترابية الشبكة الوطنية للطوارئ الدكتور هشام أبو النصر
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