العاصفة الترابية تصل إلى المنيا.. والمناطق الجبلية الأكثر تأثراً- فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

وصلت العاصفة الترابية إلى محافظة المنيا، ظهر اليوم الأربعاء، وسط ترقب من المواطنيين، إذ تصدرت مدينة المنيا الجديدة المشهد نظراً لطبيعتها القريبة من المناطق الجبلية.

وكان أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء أمس، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، بجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع جامعة المنيا، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى، ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، بسرعة 40 و60 كم/س، تصل فى ذروتها إلى 70-80 كم/س، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية التي قد تنخفض إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

وأكد محافظ على جاهزية كافة الأجهزة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، وناشد المواطنين بتوخي الحذر، وخاصة الأطفال و كبار السن و مرضى الحساسية والأمراض التنفسية وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفة، كما ناشد السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة وعدم السرعة الزائدة على الطرق الداخلية و السريعة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

