أشهر في وجهه السلاح وهدده بالإيذاء.. معاقبة المتهم بهتك عرض طفل داخل الزراعات بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، المتهم بهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح بنجع حمادي، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تعود أحداث القضية، إلى 12 يونيو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ع.ع، تهمة هتك عرض الطفل أ.م.ا، 14 عاما، بعد أن أشهر في وجهه سلاح أبيض، وهدده بالإيذاء إذا لم ينصاع لأمره، وهتك عرضه في غرفة متواجدة بالزراعات، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض مطواه.

جرى إحالة القضية التي حملت رقم 13150 لسنة 2024 ، جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3474 لسنة 2024 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.