العاصفة الترابية.. الرعاية الصحية بجنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة له على مستوى كافة المدن، للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية.

قال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت تزامنًا مع التوقعات بسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة طقس غير مستقر وعاصفة ترابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية للوقوف على تداعيات الأمور بكل مدينة خلال موجة عدم الاستقرار في الطقس، والتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأكد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الرئوية، والأكسجين الطبي، والأجهزة التنفسية، وشبكات الأكسجين، لضمان التعامل الفوري حال أي طارئ، مشيرًا إلى أن العمل يجري داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة بشكل طبيعي، من تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمنتفعين، إضافة إلى تقديم خدمات الزيارات المنزلية حرصًا على سلامة المواطنين في ظل سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه جرى قد الاجتماع الدوري الصباحى برئاسة الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة، لمناقشة الملفات الحيوية التي تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، واستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية في كافة الملفات الخاصة بالجودة ،وتطبيق السياسات وفقًا للإدارات الفنية المعنية، إضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمة الصحية، ومراجعة خطة البرامج التدريبية للكوادر الطبية والإدارية.

وتابع: كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تشجيع فرق العمل على مستوى مديري الإدارات والأعضاء، لتعزيز روح التعاون والتفاني في العمل، بما يساهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتحقيق أهداف الهيئة.

وأهاب مدير الفرع، المواطنين بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.