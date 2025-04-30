هل تأثرت الملاحة في ميناء الإسكندرية بالعاصفة الترابية؟.. المتحدث الرسمي يجيب

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم الرياح والعاصفة الترابية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر والرؤية لم تصل إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على حركة الملاحة البحرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.