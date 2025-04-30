جثتان و15 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي المروع بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل مستشفي الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، 15 مصابًا وحالتي وفاة، إثر اصطدام سيارة نقل "جامبو" بأتوبيس يقل عددًا من الركاب، وذلك بمنطقة سعد عطية على الطريق الإقليمي بمركز الباجور.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "ولاء علي عبد المنصف" 31 عامًا، و"سامية جمال السيد" 42 عامًا، "تحية عبد الحميد علي" 64 عامًا، "رضا جابر عبده جعفر" 35 عامًا، "محمد فوزي إبراهيم" 52 عامًا، "سلامة السيد نصر" 66 عامًا، "الشحات عبد السلام محمد" 56 عامًا، "أيمن سلامة السيد" 43 عامًا.

كما أصيب في الحادث كل من: "عبد الله رجب أبو ضلع" 43 عامًا، "مهدي عبد الحافظ الجرن" 60 عامًا، "طارق عبد الحافظ الجرن" 35 عامًا، "أحمد سعيد أحمد" 45 عامًا، من قرية طليا بأشمون، "علاء السيد علي" 40 عامًا، "أسامة طه حسني" 31 عامًا، من قرية سمادون بأشمون، و"محمد سعيد حلمي" 25 عامًا، الباجور.

كما وصلت حالتي وفاة هما "رشا عبد الهادي ابراهيم" 25 عامًا من أشمون، و"أحمد محمد محسب" 37 عامًا، من كفر شكر بالقليوبية.

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