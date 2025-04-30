"الأتوبيس دخل في النقل".. مصرع 2 وإصابة 15 في حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى رجل وسيدة مصرعهما صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة سعد عطية بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية، كما أصيب 15 آخرين، نقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة نقل "جامبو" مع أتوبيس يحمل عددًا من الركاب، ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.

وتبين أن جميع المصابين من مركز أشمون عدا حالة واحدة، وحالتي الوفاة إحداها من أشمون والثانية من مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وعاينت الشرطة موقع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لتسيير الطريق.