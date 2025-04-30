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اللون الأصفر يضرب الواحة.. طوارئ في مطروح ترقبا للعاصفة الترابية القادمة من سيوة (صور)

10:28 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب - محمد البدري:

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة العاصفة الترابية القادمة من واحة سيوة، والتي توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب المنطقة اليوم الأربعاء.

وأكد المحافظ تأهب كافة الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ.

وأوضح أنه في إطار الإجراءات الاحترازية، جرى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز المختلفة، للعمل على مدار 24 ساعة، لضمان المتابعة الدقيقة لحالة الطقس، وسرعة الاستجابة لأي بلاغات من المواطنين.

كما تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد داخل إدارات الأزمات وغرف العمليات، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الطرق والمنشآت، وتقليل المخاطر الناجمة عن العاصفة.

وتعرضت واحة سيوة، مساء أمس الثلاثاء، إلى عاصفة ترابية قوية أثرت على المنطقة، حيث تسببت الرياح في انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور ودفع مواطنين لإخلاء الشوارع.

وأفادت تقارير صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بأن العاصفة الترابية تأتي نتيجة نشاط منخفض جوي في الصحراء الغربية، مما أدى إلى هبوب رياح جنوبية محملة بالرمال بسرعة تتجاوز 40 كيلومترًا في الساعة.

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