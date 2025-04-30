"ملكمش مكان".. محامي طفل البحيرة يثير الجدل بمنشور رفض تطوع مرتضى ومحامين كبار

البحيرة - أحمد نصرة:

أثار منشور كتبه عصام مهنا محامي طفل البحيرة حالة من الجدل قبل أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل داخل مدرسة خاصة، بعدما أعلن أنه المحامي الوحيد الموكل من أهل الطفل.

ووجه مهنا حديثه إلى المحامين الذين أعلنوا تطوعهم بعد أن وصف بعضهم بالباحثين عن الشهرة: "لا تحرجوا أنفسكم فليس لكم مكان، وغير مقبول منكم تطوع، هذه قضية جنائية عادية مثلها مثل أي قضية".

كان عدد من كبار المحامين أعلنوا تطوعهم للوقوف في صف الطفل وفي مقدمتهم مرتضى منصور، وأشرف عبد العزيز وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله.

وعلق المحامي نبيه الوحش على ما أعلنه مهنا متسائلًا: "مين ده.. إحنا دفعنا تمن شهرتنا سجن في مقاومة الأنظمة الفاسدة".

وأعرب عدد كبير من المتابعين للقضية عن غضبهم وعدم موافقتهم لما أعلنه محامي المجني عليه منهم عمر الخراشي: الذي علق قائلًا: " إيه المشكلة عند حضرتك إن يكون موجود معاك أكبر محامين مصر، والكلمة تكون لحضرتك أكيد، بس دول وجودهم معاك قوة بجانب حضرتك".

وقال مروان بسيوني: " يا أستاذ عصام دي مش قضيه عادية خالص أختلف معاك .. دي قضية رأي عام كبيرة جدا جدا مفيهاش أخد لقطة ومرتضى منصور قوة كبيرة وهيعدل الكفة شوية ومش هيسمي وهيفضح أي حد بيحاول إضاعة حق الطفل".

وقال ياسر أيوب: "قضية ياسين ليست قضية جنائية عادية .. تحولت إلى قضية رأى عام وما يضيرك إن حضر المحامي فلان أو المستشار فلان كلهم متطوعون من أجل الطفل ياسين المهم يكون فيه فريق من الدفاع على قدر هذا الحدث الجلل".

وقالت إسراء أحمد: "مع احترامي لحضرتك بس فيها ايه لو معاك محامين تانى لأن مابقتش قضية شهرة ولا قضية عادية دي رأي عام بل سيزيد قوة ومساندة ودعم لحضرتك وكل المحامين الكبار المتطوعين ذو قيمه قانونية وده هيقوي القضية".

في المقابل أبدى عدد أقل اتفاقه مع رغبة محامي المجني عليه منهم إيمان حلاوة التي قالت: " ايوه كدا يا معالي المستشار دى قضيتك عشان فيه محامين كتير دلوقتى أعلنوا الدفاع عنه عشان ياخدوا اللقطة، حضرتك فتحت القضية بعد حفظها، وإن شاء الله قضاء مصر العادل يجيب للطفل حقه والجاني ياخد جزاءه".

وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة موظف بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.

ويواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

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