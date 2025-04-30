بسبب سوء الطقس.. رفع الاستعداد في كافة أجهزة محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وذلك تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شدد المحافظ على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف المحافظ بمواصلة جهود كلا من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وأي أمطار قد تسقط في حينه.

كما شددّ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

ووجه بضرورة توعية المواطنين، وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء فترات التقلبات الجوية المتوقعة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حدّ العاصفة.

ووجه بالتزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.

وكلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.