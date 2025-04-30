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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة بدمنهور

07:47 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

المحكمة - صورة أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة محاسب بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.

ويواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

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