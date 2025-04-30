37 مصابا باشتباه تسمم إثر تناول طعام في حفل زفاف بالمنيا



المنيا- جمال محمد:

أصيب نحو 37 شخصا باشتباه تسمم غذائي بإحدى قرى مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، إثر تناول وجبات طعام في حفل زفاف.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول عدد من المصابين باشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى مغاغة المركزي .

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام في حفل زفاف بقرية قفادة، وشعروا بعدها بآلام بالبطن وتقلصات معوية، وقىء، وانتقلوا للمستشفى سريعا.

جرى تقديم العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.