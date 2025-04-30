حرصا على الطلاب.. تعطيل الدراسة بمدارس كفر الشيخ لسوء الطقس

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بمدارس ومعاهد التمريض على مستوى المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

جاء ذلك القرار وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الذي يشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حدّ العاصفة.