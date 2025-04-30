حرصا على الطلاب.. تعطيل الدراسة بمدارس كفر الشيخ لسوء الطقس
02:22 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
كفر الشيخ- إسلام عمار:
قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بمدارس ومعاهد التمريض على مستوى المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.
جاء ذلك القرار وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الذي يشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حدّ العاصفة.
رياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية لرياح لرياح المثير للرمال والأتربة عطيل الدراسة بمدارس كفر الشيخ تعطيل الدراسة
فيديو قد يعجبك: