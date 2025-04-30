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توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية وتحذيرات للمواطنين بسبب الطقس

02:20 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

المهندس حازم الأشموني

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الشرقية– ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتنفيذا لتكليفاتها بشأن مواجهة موجة الطقس السيئ.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها المحافظ رفع حالة الطوارئ والانعقاد الدائم لغرف العمليات على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.


كما تم التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، وتفعيل خطط التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرافق الحيوية مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز طبيعي – اتصالات – دفاع مدني، فضلا عن تجهيز سيارات ومعدات الشفط والكسح ومعدات رفع الأنقاض والإطفاء.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إزالة أي معوقات، والتأكد من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات لضمان سلامتها، واتخاذ ما يلزم لمنع سقوطها حال هبوب الرياح.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير مولدات كهربائية بديلة بالمستشفيات لضمان استمرار الخدمة الطبية في حال انقطاع الكهرباء.

كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ قرار وزير التعليم واعتبار اليوم إجازة رسمية في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة خلال الرياح الشديدة، وتقليل الحركة على الطرق إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم.

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