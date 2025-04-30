اليوم.. تعليق الدراسة بجامعة كفر الشيخ بسبب سوء الطقس



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأربعاء، تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة، بعد التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة الجامعة تحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الطلاب، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالتنقل خلال تلك الظروف الجوية غير المستقرة.

وكشف عن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب القادمين من مدن ومحافظات مختلفة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على سلامتهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي سلامة طلابها أولوية قصوى، وتسعى دومًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سوف يجرى تأجيل أيه اختبارات شفوية أو عملية كان من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء إلى الاسبوع المقبل وفقًا لظروف كل كلية.

وقال إن إدارة الجامعة تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وسوف يجرى الإعلان عن أي مستجدات في حينها.