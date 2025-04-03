يأكل 10 دجاجات يوميًا ويشرب 2 كيلو لبن.. ماذا نعرف عن النمر "بوكا" بطل واقعة سيرك طنطا؟ -صور

كتب - مصراوي

بعد الحادث المأساوي الذي شهده سيرك طنطا، والذي تسبب فيه النمر الأبيض " بوكا" في بتر ذراع أحد العاملين، تصاعد الحديث حول هذا الحيوان المثير للجدل، وفي السطور التالية، نستعرض طبيعته، ومواصفاته، وقيمته، ومصيره بعد الحادث.

من هو "بوكا"؟

"بوكا" هو نمر بنغالي أبيض اللون، أنثى تبلغ من العمر 5 سنوات، يتميز بفراء أبيض مخطط بالأسود وعيون زرقاء ثاقبة، ويُعتبر من الحيوانات المفترسة الخطيرة.

وصرحت أنوسة كوتة، مدربة النمور، بأن قيمة النمر الذي اعتدى على العامل تصل إلى مليون جنيه مصري.

وجبات "بوكا" اليومية:

كشفت لجنة الطب البيطري، التي فحصت حيوانات سيرك طنطا بعد الحادث، عن النظام الغذائي للنمر "بوكا" وبقية الحيوانات، ووفقًا لمسؤول التغذية في السيرك، يتناول "بوكا" يوميًا:

8 إلى 10 دجاجات طازجة.

2 كيلوجرامًا من الحليب.

4 إلى 5 بيضات.

هذه الوجبة الدسمة، التي يتناولها "بوكا" مرة واحدة يوميًا، تُظهر قوته واحتياجه لكميات كبيرة من الطعام للحفاظ على طاقته.

بعد الحادث، أوصت مديرية الطب البيطري في الغربية باستبعاد النمر "بوكا" من المشاركة في أي عروض لمدة 5 سنوات.

أخلت النيابة العامة سبيل أنوسة كوتة، مدربة النمور، بعد سماع أقوالها، ولكن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

وقررت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور الشهيرة، إزالة سيرك البريفاج المتنقل بمنطقة المعرض فى مدينة طنطا، حيث أبلغت أنوسة، عمال السيرك، اليوم الخميس، بحل السيرك ووقف كافة العروض الفترة المقبلة، ونقل عدد 11 أسدًا ونمرًا إلى القاهرة للتدريب والتأهيل بعد الحادث المؤسف الذي شهده السيرك ثان أيام العيد.