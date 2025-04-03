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مصرع طفل غرقا في مياه مصرف زراعي ببني سويف

10:09 م الخميس 03 أبريل 2025

اسعاف أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه مصرف قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "زين.خ.م"، عامين، مقيم قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، للغرق في مياه مصرف القرية، فجرى التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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