تطوير سياحي في الأقصر.. سوق البازارات في إسنا بحلة جديدة لجذب الزوار -صور

الأقصر- محمد محروس:

شهد سوق البازارات السياحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر عملية إعادة تأهيل شاملة تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية لزواره، وتضمنت تنفيذ مشروع متكامل لتظليل شارع البازارات والسوق السياحي الممتد على مسافة 130 مترًا، بداية من كورنيش النيل وحتى مدخل معبد خنوم، ووكالة الجداوي، والمنطقة الأثرية والسياحية.

وقال المهندس كريم إبراهيم، مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة بإسنا، إن منطقة البازارات السياحية بإسنا تعد واحدة من أهم المناطق السياحية، حيث تبدأ بها التجربة السياحية لكل من يزور المدينة. وعلى مدار السنوات، كان التظليل في السوق على هياكل مؤقتة من الصاج أو الأقمشة، مما لم يكن غير لائقا بالسوق السياحي، كما أثر سلبًا على المظهر الجمالي للمنطقة. وللتغلب على هذه التحديات، تم تنفيذ مخطط تطوير شامل تضمن تركيب نظام تظليل حديث يجمع بين المنشآت المعدنية والسقيفة الخشبية، إلى جانب تنفيذ أعمال الإضاءة. وقد أسهمت هذه التعديلات في خلق بيئة أكثر راحة وجاذبية للزوار، مما عزز تجربة التسوق في البازار.

وأضاف إبراهيم أن مشروع تظليل شارع السوق السياحي جاء بعد عملية تطوير بعض البازارات والمحال السياحية بشارع السوق، بهدف تحسين الخدمات السياحية وتعزيز مهارات أصحاب الأعمال. وتحقق ذلك من خلال تطوير الجوانب المختلفة للخدمات المقدمة، مثل تحسين طرق عرض المنتجات واختيار منتجات مصنوعة محليًا بأيادي مصرية ماهرة، وتصميم العلامة التجارية للخدمات السياحية لإضفاء هوية مميزة لكل بازار، بالإضافة إلى تدريب بعض أصحاب المحلات والخدمات السياحية على مهارات التعامل مع السائحين، وأساليب البيع، والإعلان بشفافية عن أسعار المنتجات والخدمات.

إلى جانب مشروع تطوير سوق البازارات السياحية بإسنا، تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تعزيز التجربة السياحية وتحقيق فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي. ومن بين هذه المشروعات ،تطوير وكالة الجداوي ومنطقة الزيارة بمعبد إسنا ، تطوير بعض الخدمات السياحية بما يشمل الفنادق، الكافيتريات، المطاعم، البازارات ، تقديم أول تجربة لمطبخ يقدم الأكلات التراثية لإسنا، تديره سيدات من مجتمع إسنا المحلي، وهو المشروع الذي حمل اسم "أوكرا"، والذي يعني "البامية" باللغة العربية، ليقدم تجربة طعام فريدة تستند إلى المطبخ المحلي، مما يعزز من مكانة إسنا كوجهة سياحية متكاملة.

يعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا لإعادة إحياء التراث المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.