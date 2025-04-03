أكثر من 13 ألف زائر.. حديقة حيوان الزقازيق تجنى 65 ألف جنيه في العيد -صور

الشرقية - ياسمين عزت :

قال الدكتور سيد حافظ مدير حديقة حيوان الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن إيرادات الحديقة تخطت 65 ألف جنيه كحصيلة لزيارات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير الحديقة أن 13421 زائرا زاروا الحديقة منذ بدء الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك وحتى رابع أيام العيد، لافتا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين خلال إجازة العيد.

وأضاف أن سعر تذكرة الدخول تسجل 5 جنيهات للفرد الواحد، مشيرا إلى أنه سعر زهيد مقارنة بأماكن الترفيه والتنزه في المحافظة ما يجعل الحديقة مكانا جاذبا للزوار فضلا عن تمتعها بمساحتها الشاسعة إذ تبلغ 5 أفدنة والمساحة الخضراء بها والبحيرات الصغيرة التي تضفي مظهرا جماليا عليها.