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إصابة ثلاث سيدات في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

07:41 م الخميس 03 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

أصيبت ربة منزل وابنتيها في انهيار جزئي بمنزلهم نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم الخميس، بقرية الشناينة بمركز صدفا في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز وانهيار جزئي بمنزل، مما أسفر عن إصابة ربة منزل وابنتيها بقرية الشناينة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ملك "مصطفى هاشم"، مما تسبب في انهيار جزئي بالمنزل.

أسفر الحادث عن إصابة: "رحاب عبدالرحمن هاشم" (64 عامًا)، وابنتيها "إلهام" و"نورهان"، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي.

قامت قوات الحماية المدنية والإطفاء بإخلاء المنزل وتأمين المنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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