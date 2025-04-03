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محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيواني

07:26 م الخميس 03 أبريل 2025

ملات مكثفة لزيادة الإنتاجية وحماية الثروة الحيواني

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري بالمحافظة، واطلع على مجهوداتها في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز جهود الوقاية والعلاج لضمان سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة لزيادة الإنتاجية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، حيث أوضح الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير المديرية، أنه تم اختبار عينات من 837 رأس ماشية ضد البروسيلا، وتحصين 850 رأسًا ضد المرض نفسه، إلى جانب اختبار 837 رأس ماشية للكشف عن مرض الدرن البقري، ولم تسجل أي حالات إيجابية. كما تم تحصين 55 حيوانًا ضد مرض السعار، وعلاج 924 حالة مصابة بالجرب.

وتواصل مديرية الطب البيطري جهودها لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية والداجنة، والحد من انتشار الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، حفاظًا على الصحة العامة.

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