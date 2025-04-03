مصرع رضيعة سقطت من أعلى منزل أسرتها فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت رضيعة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني للأراضي داخل منزل أسرتها في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا بمصرع رضيعة إثر سقوطها من علو داخل منزل في قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع آ.ع، تبلغ من العمر عامين، إثر سقوطها من أعلى سلم خلال اللهو في منزل أسرتها في قرية العطيات مركز دشنا.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.