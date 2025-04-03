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مصرع سيدة إثر انهيار شرفة عقار في الجزيرة الخضراء بالإسكندرية

05:42 م الخميس 03 أبريل 2025

اسعاف أرشيفية

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم في منطقة الجزيرة الخضراء بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بانهيار شرفة عقار قديم يقع بمنطقة الجزيرة الخضراء بنطاق حي المنتزه أول، ووجود ضحايا.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن سيدة تدعى "هدى.ا.ش، 48 سنة، ربة منزل، كانت تقف في شرفة منزلها، بالتزامن مع سقوط شرفة الوحدة السكنية الأعلى، وسقطت عليها أجزاء خرسانية ما تسبب في مصرعها.

وكشف مصدر بحي المنتزه أول، أن العقار صادر له قرار ترميم لعام 2021، وتم تكليف فريق هندسي لفحص حالة العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى نقل جثة السيدة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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