والد عامل سيرك طنطا: "لا نبحث عن تريندات وأنوسة كوتة فضلت سلامة النمر على حياة ابني"

الغربية- مروة شاهين:

دافع إبراهيم البسطويسي، والد العامل الذي بترت ذراعه في حادث سيرك طنطا، عن ابنه، مؤكدًا أنه كان يسعى لكسب رزقه وليس للبحث عن التريندات.

جاءت تصريحات الأب بعد أن اتهم منذر شقيق أنوسة كوتة العامل بالبحث عن التريندات، وهو ما نفاه الأب بشدة، مشيرًا إلى أن ابنه كان يعمل مع أنوسة منذ 11 عامًا ويتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع الحيوانات المفترسة.

وأضاف الأب أن ابنه كان مسؤولًا عن ربط الأسود أثناء العروض، متسائلًا: "كيف يقولون إنه كان يبحث عن التريند؟ لقد كان يبحث عن لقمة عيشه".

كما انتقد والد العامل موقف أنوسة كوتة، معتبرًا أنها فضلت سلامة النمر الذي تبلغ قيمته مليون جنيه على حياة ابنه، مشيرًا إلى أنها لم تكلف نفسها عناء زيارة ابنه أو الاطمئنان عليه.

وفي سياق متصل، أعرب الأب عن امتنانه لمحافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، الذي زار ابنه وقدم له الدعم المادي والمعنوي، مؤكدًا أن زيارة المحافظ رفعت من معنويات الأسرة ومنحتهم شعورًا بأن هناك من يقف بجانبهم.

وقدم محافظ الغربية عدة مبادرات لدعم العامل المصاب، منها توفير فرصة عمل له في شركة أدوية، ومنحه مبلغًا ماليًا فوريًا، وتخصيص معاش شهري له.

كما قام العامل بتوقيع عقود عمله الجديدة أمام المحافظ، في خطوة تعكس التزام الدولة بتأمين مستقبله.

يذكر أن عامل سيرك طنطا، تعرض لهجوم من نمر خلال أحد العروض، مما أدى إلى بتر ذراعه. وقد أثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث طالب الكثيرون بضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في السيرك وتطبيق معايير السلامة والأمان.