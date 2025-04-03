7 ساعات فصلتها عن الموت.. كيف أنقذ "سوهاج الجامعي" حياة سيدة هشّم طليقها رأسها بساطور؟- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

فى جراحة استغرقت 7 ساعات، سجل مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج، قصة نجاح جديدة في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا تعرضت لضربات بسلاح أبيض "ساطور"، ما تسبب فى إصابتها بجروح بالغة.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة إن مستشفى الطوارئ يواصل استقبال العديد من الحالات الصعبة والمعقدة، والتى يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لها من خلال عدد من الكوادر الطبية المتميزة، مؤكدًا أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، وذلك بما تمتلكه من التجهيزات الطبية الحديثة الغير متواجدة على مستوى مستشفيات جنوب الصعيد.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إن المصابة وصلت إلى المستشفى وكان فى استقبالها فريق طبى، حيث كانت تعانى من هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة النزيف وغيبوبة عميقة، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمصابة، والإشاعات اللازمة ثم نقلها إلى غرفة العمليات، حيث تعامل مع الحالة ٤ فرق طبية من أقسام جراحة العظام وجراحات اليد الميكروسكوبية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الوجه والفكين و التخدير.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن العملية استمرت على مدار 7 ساعات، حيث كانت المريضة تعاني من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور متعددة بعظام الجمجمة والمخ وجرح قطعى بالجبهة، وتهتكات وعدة جروح متقطعة بالوجه، وكسور متعددة فى العظام والفك، إلى جانب قطوع مختلفة فى اليد والكوع، والتي أدت الي تقطع حاد فى الشرايين والأوردة، و تم إيقاف الأوعية الدموية النازفة، وعلي الفور تم إعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية، مضيفاً انه تم نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى وتخضع للمتابعة المستمرة والحالة في تحسن مستمر.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات قيام "خالد. ع" 42 عامًا عامًا نقاش بالتعدي على طليقته "أسماء. ف" 32 عامًا عامًا ربة منزل وتقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بالضرب بسلاح أبيض "ساطور"، ما أدى نتج عنه إصابتها بجروح قطعية بالوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابها، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

ضُبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "ساطور"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وذلك لشكه في سوء سلوكها.

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