قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة نقل محملة بـ 146 اسطوانة بوتاجاز في المنيا

المنيا- جمال محمد:

واصلت مديرية التموين تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية عن طريق القيام بحملات ميدانية مكثفة على جميع مراكز ومدن المحافظة .

أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم وجود ميزان سليم وعدم إعطاء بون صرف .

وفي مجال المواد البترولية تم المرور والمتابعه على المستودع الرئيسي و محطات الوقود بعموم المحافظة والتأكد من وجود أرصدة من المواد البترولية كما تم متابعة اسطوانات البوتاجاز و خطة التوزيع، وخلال الحملات تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 146 أسطوانة بوتاجاز منزلي مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء .

وفي مجال السلع الغذائية والأسواق تم المرور والمتابعه على فروع الشركة المصرية للجملة و منافذ توزيع السلع و المخازن للتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة والتأكد من صلاحيتها ومتابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين على أكمل وجه لتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع بجودة عالية، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.