شرم الشيخ تتألق في عيد الفطر.. حفلات عالمية وإقبال سياحي غير مسبوق

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ إقبالًا سياحيًا كبيرًا خلال عيد الفطر المبارك، وتألقت المنتجعات السياحية من خلال تنظيم حفلات فنية عالمية فريدة، استمتع خلالها السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وتضمنت هذه الاحتفالات حفلًا موسيقيًا ساحرًا منطقة السفاري أحيَاه الدي جي الإيطالي الشهير "فريدريكو إسكافو" على مسرح "دولتشي فيتا" وسط الجبال الساحرة، بحضور جماهيري كبير ضم زوارًا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

كما شهدت منطقة أكوا بارك حفلًا مميزًا ضمن احتفالات العيد، حيث استمتع الحاضرون بعروض موسيقية عربية حية، وأجواء احتفالية مميزة، وساهمت الفعاليات الترفيهية المصاحبة في خلق تجربة سياحية متكاملة جمعت بين الترفيه والاسترخاء، إضافة إلى أن قطاع سهو سكوير شهد عروض النافورة الراقصة، والساحر، والفقرات الاستعراضية الفنية والغنائية على مسرح سهو.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت خلال عطلة العيد حركة سياحية نشطة، وارتفاع في معدلات الإشغال الفندقي بالسياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى المصريين الذين اختاروا شرم الشيخ لقضاء إجازتهم في أجواء مميزة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلات إضافية من وجهات متعددة، ما يعكس زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري خلال هذه الفترة، مشيدًا بنجاح الحفلات المختلفة التي أقيمت خلال العيد.

وأكد أن هذه الحفلات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز السياحة الترفيهية والثقافية، وجعل شرم الشيخ واحدة من أبرز الوجهات العالمية لمُحبي المهرجانات والموسيقى، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية، بما يسهم في تدعيم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحفل الذي أحياه الدي جي الإيطالي الشهير "فريدريكو إسكافو"، يعد من أبرز الفعاليات الموسيقية خلال موسم الأعياد و بدء سياحة الربيع، ويؤكد مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، حيث توافد آلاف السياح للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الفريدة، التي جمعت بين سحر الطبيعة الخلابة وأنغام الموسيقى الإلكترونية العصرية.

ولفت إلى أن "فريدريكو إسكافو"، يحظى بمتابعة أكثر من مليوني شخص على منصات التواصل الاجتماعي، لذا نجح في إشعال الأجواء بعرض موسيقي استثنائي امتزج فيه الإبداع بالتفاعل الحماسي مع الحضور، ليترك بصمة خاصة في ذاكرة زوار المدينة، مما يؤكد أن شرم الشيخ ليست فقط وجهة سياحية، بل مركزًا عالميًا للفنون والاحتفالات الكبرى.