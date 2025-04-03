بسبب الألعاب النارية.. إصابة ونفوق مواشي في حريق حظيرة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

التهم حريق هائل حظيرة مواشي بقرية غزالة التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية جراء اندلاع النيران بسبب لعب الأطفال ولهوهم باستخدام الألعاب النارية "شماريخ وصواريخ" في أيام عيد الفطر المبارك.

وكان الأهالي بقرية غزالة خيس فزعوا على صراخ واستغاثات الأهالي جراء اندلاع حريق على أطراف القرية، فهرعوا جميعا على قلب رجل واحد لإطفاء النيران وتمكنوا من السيطرة عليها وإخمادها من مياه الترعة قبل وصول سيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية.

وقال أحمد درويش، المتضرر من الحريق في حديث خاص لـ مصراوي أنهم تفاجئوا بصراخ أهالي القرية بسبب حريق في حظيرة مواشي على أطراف القرية، لكنه لم يعلم أن الحريق كان بمزرعته وشقيقه.

وأضاف أنه هرع إلى الحظيرة ليجد أن الحريق التهم الحظيرة وملحقاتها بالكامل مشيرا إلى تكبده خسائر كبيرة هو وشركائه إذ نفقت أعداد كبيرة من الطيور هذا بالإضافة إلى وقوع إصابات عدد من المواشي اللبنية "صغار السن" بحروق بالغة وحالتها خطيرة.

واختتم قائلا: "رأس مالنا كله راح في الحريق دا، مناشدا الجهات المعنية بردع كل بائعي ومروجي الألعاب النارية لمنع وصولها للأطفال والأشخاص الشغوفين باللعب بها دون حساب للأضرار اللاحقة لها".