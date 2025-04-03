برحلات عمرة وأموال.. أهالي "أصفون" بالأقصر يكرمون 800 حافظ للقرآن الكريم

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، في بادرة تعكس اهتمام الأهالي بتحفيظ كتاب الله وتشجيع الأجيال الصاعدة على حفظه وتدبر معانيه.

وخلال الحفل، الذي حضره هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد زرق، رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى جانب نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تم تكريم 800 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وتوزيع جوائز قيمة عليهم، تضمنت رحلات عمرة ومبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليون جنيه.

وأشاد الحضور بجهود أهالي القرية في دعم حفظة القرآن، مؤكدين أن حفظ القرآن الكريم يساهم في بناء شخصية متزنة، ويغرس القيم الأخلاقية والروحانية في نفوس الشباب.

وفي كلمته، أعرب هشام أبوزيد، عن فخره واعتزازه بما شهده في أصفون المطاعنة، مشيرا إلى أن الاحتفال يجسد أروع صور التكريم لأهل القرآن، ويعكس اهتمام الأهالي بكتاب الله وحرصهم على ترسيخ تعاليمه في الأجيال الجديدة.

كما عبر أهالي القرية عن سعادتهم بهذا الحدث الكبير، مؤكدين أن تحفيظ القرآن الكريم يعد ركيزة أساسية في تربية النشء، وتعزيز القيم الإسلامية النبيلة في المجتمع.

من جانبه، أوضح شباب اتحاد أصفون أن هذا الحفل يمثل نموذجا يحتذى به في دعم حفظة القرآن الكريم، داعين جميع الأهالي إلى مواصلة دعمهم وتشجيع أبنائهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد سليم فراج، أحد أبناء القرية، أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال عابر، بل هو امتداد لتاريخ طويل من العناية بكتاب الله، مشيرا إلى أن أصفون لطالما كانت منارة للعلم والقرآن، وخرج منها العديد من حفظة القرآن والقراء المتميزين، وعلى رأسهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي تعلم علوم القرآن والقراءات في أصفون.