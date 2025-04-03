نقاش يعتدي على طليقته بساطور في الشارع بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تعدى نقاش بسلاح أبيض "ساطور" على طليقته في الشارع العام، لشكه في سوء سلوكها، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات قيام "خالد. ع" 42 عامًا عامًا، نقاش، بالتعدي على طليقته 32 عامًا عامًا، ربة منزل، تقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بالضرب بسلاح أبيض "ساطور"، ما نتج عنه إصابتها بجروح قطعية بالوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابها، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

ضُبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "ساطور"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، لشكه في سوء سلوكها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.