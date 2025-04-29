طوارئ في السويس بسبب العاصفة الترابية

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وموجة الطقس السئ المتوقع أن تتعرض لها السويس غدا بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعطى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس توجيهات للجهات المعنية بإدارة الأزمة برفع درجة الإستعداد القصوي في حالة حدوث اي طوارىء بسبب الاحوال المناخية والطقس السيء الذي يجتاح البلاد.

وناشد محافظ السويس المواطنين بعدم التواجد في قرب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفة المحتملة غدا الاربعاء وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء وآدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية والتدخل بسرعة في حالة حدوث اي طوارىء.

وكل المحافظ، سمير محمد حسين مدير محطة الأرصاد الجوية بالسويس بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بالمحافظة.

وكان الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس أعلن تعليق الدراسة غدا بالجامعة بسبب اضطراب حالة الطقس والعاصفة الترابية المتوقع حدوثها.

وفقا لتوقعات وبيانات خرائط الطقس أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لـمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40: 60 كيلو متر بالساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح 80:70 كم/س تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يصاحب المنخفض الجوي، فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

يصاحب حالة موجة الطقس السيئ إضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 :60 كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) أمتار.