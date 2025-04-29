تعطيل الدراسة بجامعة الوادي الجديد بسبب العاصفة الترابية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قررت جامعة الوادي الجديد تعليق الدراسة غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وبالتنسيق مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والعاملين، استجابةً للتحذيرات المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة.

وكان وزير التعليم العالي قد وجه رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية بشأن سير الدراسة، حسب تطورات الطقس في كل محافظة.

في السياق ذاته، دعت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المحافظين إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تأثيرات محتملة للحالة الجوية، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات وإدارات الأزمات، ومراكز الطوارئ والسلامة العامة.

كما شددت الوزيرة على ضرورة التنسيق مع الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي لضمان سرعة التدخل حال وقوع أي أعطال، إلى جانب إزالة المعوقات من مخرات السيول والمصارف.

ودعت الجهات المعنية إلى مراقبة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات، مناشدة المواطنين تجنّب التواجد قرب الأشجار أو الأعمدة المعدنية أثناء الرياح الشديدة، والحد من التنقل إلا للضرورة القصوى.