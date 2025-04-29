تعليق الدراسة غدًا بجامعة الأقصر بسبب العاصفة الترابية

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، في جميع كليات الجامعة، بسبب توقعات الطقس السيء التي قد تشهدها المحافظة. يأتي القرار حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة.

وأوضحت رئيس الجامعة أن القرار جاء استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن العاصفة الترابية التي قد تؤثر على عدد من المحافظات، بما في ذلك الأقصر، حيث يتوقع أن تشهد المحافظة رياحًا شديدة محملة بالأتربة، مما قد يعيق الرؤية ويؤثر على جودة الهواء.

وأكدت إدارة الجامعة أن القرار يشمل جميع الكليات، وأنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الترتيبات الخاصة بتعويض المحاضرات المؤجلة عبر القنوات الرسمية للجامعة.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والعاملين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشددة على أن سلامة المجتمع الجامعي تأتي على رأس أولوياتها.