خريج تربية رياضية يسقط بتهمة انتحال صفة طبيب في بورسعيد (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، ضبط خريج تربية رياضية انتحل صفة طبيب متخصص في علاج السمنة والنحافة، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك.

وأوضحت المديرية أن الحملة، التي ترأسها الدكتور رامي الفرارجي بمشاركة الدكتورة يسرا كسبة وسماح فايد، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، داخل مقر غير مرخص يديره المنتحل، مشيرة إلى أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

ودعت إدارة العلاج الحر المواطنين إلى عدم تلقي أي خدمات طبية من غير المرخصين، مشددة على ضرورة التأكد من وجود ترخيص واضح من الإدارة داخل العيادة، والإبلاغ عن أي جهة مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.