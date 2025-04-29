قنا تعلن الطوارئ استعدادًا للمنخفض الخماسيني وتحذر من الخروج دون ضرورة

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الأربعاء 30 أبريل، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تأثير منخفض خماسيني مصحوب برياح شديدة محملة بالأتربة.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، التابعة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدأت العمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مشددًا على أن حماية المواطنين تظل أولوية قصوى في التعامل مع هذه الأوضاع.

ووجّه عبد الحليم جميع رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة والمباني الحكومية والمرافق الحيوية، وتثبيت اللافتات التجارية، والتأكد من كفاءة شبكات الصرف ومخرّات السيول، فيما تم رفع الجاهزية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، تحسبًا لأي طارئ.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنشر سيارات مجهزة عند النقاط الحيوية، وزيادة عدد الفرق الطبية، كما رُفعت درجة التأهب بشركات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات، عبر فحص محطات الرفع وخزانات المياه ومحولّات الكهرباء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تصحب الموجة رياح تصل إلى 80 كم/س، تؤدي إلى تدنٍ كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مع احتمال تساقط أمطار رعدية قد تكون غزيرة على بعض المناطق الساحلية، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، يعقبه تحسن تدريجي بدءًا من الخميس.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال فترات الذروة، وارتداء الكمامات لتفادي الغبار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات، مع الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وتجنب الانسياق خلف الشائعات.