ابنة الشهيد مالك مهران: "حضور الرئيس فكرني بوالدي"

الغربية- مروة شاهين:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلبية دعوة ابنة الشهيد العميد مالك مهران شهيد الشرطة إبن مدينة المحلة الكبري، والذي استشهد في محافظة بني سويف عام 2013، وحضور عقد قرانها بمشاركة عدد من المسئولين وأسرة العروسين.

من جانبها، قالت مي مالك ابنة الشهيد مالك مهران إنها سعيد لتلبية فخامة الرئيس دعوتها بحضوره عقد قرانها مشيرة أنه وعدها منذ حفل تخرج شقيقها عام 2018 بحضور عقد قرانها.

وأضافت: "حضور الرئيس النهاردة فكرني بوالدي رحمة الله عليه وكان نفسي يكون معايا وبوجود الرئيس شوفت بابا و الرئيس بارك لينا ودعا ليا أنا خطيبي بالسعادة الزوجية والحياة الهادئة"