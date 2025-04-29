إعلان

ابنة الشهيد مالك مهران: "حضور الرئيس فكرني بوالدي"

09:42 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (1)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (3)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (6)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (2)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلبية دعوة ابنة الشهيد العميد مالك مهران شهيد الشرطة إبن مدينة المحلة الكبري، والذي استشهد في محافظة بني سويف عام 2013، وحضور عقد قرانها بمشاركة عدد من المسئولين وأسرة العروسين.

من جانبها، قالت مي مالك ابنة الشهيد مالك مهران إنها سعيد لتلبية فخامة الرئيس دعوتها بحضوره عقد قرانها مشيرة أنه وعدها منذ حفل تخرج شقيقها عام 2018 بحضور عقد قرانها.

وأضافت: "حضور الرئيس النهاردة فكرني بوالدي رحمة الله عليه وكان نفسي يكون معايا وبوجود الرئيس شوفت بابا و الرئيس بارك لينا ودعا ليا أنا خطيبي بالسعادة الزوجية والحياة الهادئة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالفتاح السيسي مالك مهران مدينة المحلة الكبري محافظة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)