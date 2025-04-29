اللون الأصفر يجتاح الواحة.. العاصفة الترابية تضرب سيوة والصحراء الغربية (صور)

كتب - محمد البدري:

تعرضت واحة سيوة، اليوم الثلاثاء، إلى عاصفة ترابية قوية أثرت على المنطقة، حيث تسببت الرياح في انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور ودفع مواطنين لإخلاء الشوارع.

ومع زيادة حدة العاصفة انتشرت الرمال في الأجواء وأعاقت الحركة نسبيا في الطرق الرئيسية؛ وأشار عدد من السكان إلى أنهم اضطروا إلى البقاء داخل منازلهم بسبب الظروف الجوية غير المستقرة، خاصةً كبار السن والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، الذين نصحتهم الجهات الصحية بتجنب التعرض المباشر للغبار حفاظًا على سلامتهم.

وأفادت تقارير صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بأن العاصفة الترابية تأتي نتيجة نشاط منخفض جوي في الصحراء الغربية، مما أدى إلى هبوب رياح جنوبية محملة بالرمال بسرعة تتجاوز 40 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأحوال حتى مساء اليوم، مع تحسن تدريجي في الغد.

ودعت الأجهزة التنفيذية قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب ضعف الرؤية، كما ناشدت المواطنين بضرورة إغلاق النوافذ واستخدام الكمامات عند الخروج للحد من تأثير الأتربة المتطايرة.