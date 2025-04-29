محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، وكذلك في القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، استعدادًا لتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة، مع فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، بداية من الأربعاء 30 أبريل.

وأكد المحافظ أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين فورًا.

كما وجه بتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك مراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية، بما في ذلك تحديد طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بسبب العاصفة.

وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لتفادي الحوادث وضمان سلامة الجميع.