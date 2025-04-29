جامعة بني سويف والجامعة الأهلية يعلقان الدراسة غدًا بسبب العاصفة الترابية

بني سويف – حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في الجامعة وكذلك في الجامعة الأهلية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي القرار استجابة للقلق المتزايد بين أولياء الأمور، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد عن منخفض جوي يصاحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، مما يؤدي إلى عواصف ترابية تؤثر على الرؤية، وخصوصًا في مناطق شمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء.

وأكد رئيس الجامعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، لتفادي المخاطر الصحية التي قد تنتج عن الظروف الجوية، خاصة أن بني سويف تضم عددًا كبيرًا من الطلاب من مختلف المحافظات.