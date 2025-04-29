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ضبط 50 تاكسيًا مخالفًا لتعريفة الركوب في المنيا

07:32 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

حملة مرورية بالمنيا

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المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 50 سيارة تاكسي غير ملتزمة بتعريفة الركوب الرسمية، في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن تجاوزات بعض السائقين، وذلك من خلال الحملات الميدانية المكثفة التي تنفذها إدارات المواقف والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد المحافظ سحب رخص القيادة من السائقين المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات تطبيق القانون على غير الملتزمين، مشددًا على استمرار المتابعة لضبط أية مخالفات.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بتعريفة الركوب عبر غرفة العمليات أو منظومة الشكاوى الحكومية.

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