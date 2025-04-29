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مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

06:43 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 12 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر باتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، فيما جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث على طريق "شبرا – بنها" الحر، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ9 سيارات إسعاف.

كما دفعت إدارة المرور بمعداتها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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انقلاب ميكروباص محافظة القليوبية مدينة بنها مستشفى كفر شكر التخصصي
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