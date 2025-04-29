إغلاق مؤقت لطوارئ "الكرنك الدولي" بالأقصر للتطوير

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن الإغلاق المؤقت لقسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحديث البنية التحتية، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

ودعت الهيئة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التوجه خلال فترة الإغلاق إلى قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي، لتلقي الخدمات الطارئة على مدار 24 ساعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتطوير المنشآت الصحية بالمحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعتمدة دوليًا، لضمان تقديم خدمات آمنة ومتكاملة للمواطنين.